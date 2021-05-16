ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 10:02

«Реал Сосьедад» примет «Вальядолид» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.006.24
Мелбет 1.67 4.00 6.00
1XBET 1.67 4.00 6.00
BetBoom 1.62 3.97 6.16

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Сосьедаду». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Вальядолида» по 5.30.

Форма команд

«Реал Сосьедад» набрал 56 пунктов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 побед, 11 ничьих и десять поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 37 мячей.

«Вальядолид» может вылететь из Примеры, если не выиграет оставшиеся поединки. Клуб набрал 31 пункт и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе «Вальядолида» — пять побед, 16 ничьих и 15 поражений. Команда, президентом которой является легендарный бразилец Роналдо, забила 32 мяча и пропустила 51 гол.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не побеждает 11 игр кряду

● «Реал Сосьедад» победил в трех поединках из последних пяти

● «Вальядолид» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.00.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Милан» — «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
BetBoom 2.64 1.51 1.84 2.01 1.48 2.77
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:22
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100