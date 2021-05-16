«Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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сегодня, 10:02

«Реал Сосьедад» примет «Вальядолид» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Сосьедаду». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Вальядолида» по 5.30.

Форма команд

«Реал Сосьедад» набрал 56 пунктов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 побед, 11 ничьих и десять поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 37 мячей.

«Вальядолид» может вылететь из Примеры, если не выиграет оставшиеся поединки. Клуб набрал 31 пункт и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе «Вальядолида» — пять побед, 16 ничьих и 15 поражений. Команда, президентом которой является легендарный бразилец Роналдо, забила 32 мяча и пропустила 51 гол.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не побеждает 11 игр кряду

● «Реал Сосьедад» победил в трех поединках из последних пяти

● «Вальядолид» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.00.

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