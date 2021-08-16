«Зальцбург» — «Брондбю». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (17.08.2021)

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вчера, 20:23

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» дома примет «Брондбю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 13. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 7.

Форма команд

«Зальцбург» не принимал участия в минувших раундах квалификации, а потому мог спокойно готовиться к раунду плей-офф через товарищеские матчи и поединки национального чемпионата. В последнем контрольном поединке команде удалось обыграть «Барселону» (2:1), а в стартовавшем чемпионате Австрии были повержены «Аустрия» (1:0) и «Адмира» (1:0).

«Брондбю» также стартует в еврокубках со стадии плей-офф и сразу отправляется на выездной поединок. Подготовку к нему команда проводила через игры чемпионата Дании, в которых последнее время испытывает немало проблем. В последних двух турах датский коллектив уступил «Копенгагену» (2:4), а также «Норшелланду» (0:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Зальцбурга» насчитывает семь матчей

• Безвыигрышная серия «Брондбю» составляет семь поединков (пять ничьих и два поражения)

• В 2021 году «Зальцбург» лишь в одной игре не смог поразить ворота соперника

Прогноз

Данный поединок Лиги чемпионов, конечно, пройдет с тотальным преимуществом хозяев, поэтому рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Зальцбурга». Коэффициент на данное событие составит 1.85.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Сегунды.