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«Зальцбург» — «Брондбю». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (17.08.2021)

вчера, 20:23

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» дома примет «Брондбю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.6518.27
Фонбет 1.18 7.50 14.00
Мелбет 1.19 7.50 13.50
BetBoom 1.15 8.01 20.78

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 13. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 7.

Форма команд

«Зальцбург» не принимал участия в минувших раундах квалификации, а потому мог спокойно готовиться к раунду плей-офф через товарищеские матчи и поединки национального чемпионата. В последнем контрольном поединке команде удалось обыграть «Барселону» (2:1), а в стартовавшем чемпионате Австрии были повержены «Аустрия» (1:0) и «Адмира» (1:0).

«Брондбю» также стартует в еврокубках со стадии плей-офф и сразу отправляется на выездной поединок. Подготовку к нему команда проводила через игры чемпионата Дании, в которых последнее время испытывает немало проблем. В последних двух турах датский коллектив уступил «Копенгагену» (2:4), а также «Норшелланду» (0:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Зальцбурга» насчитывает семь матчей
• Безвыигрышная серия «Брондбю» составляет семь поединков (пять ничьих и два поражения)
• В 2021 году «Зальцбург» лишь в одной игре не смог поразить ворота соперника

Прогноз

Данный поединок Лиги чемпионов, конечно, пройдет с тотальным преимуществом хозяев, поэтому рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Зальцбурга». Коэффициент на данное событие составит 1.85.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.42 2.35 1.63
Мелбет 2.70 1.44
BetBoom 5.45 1.17 2.92 1.44 2.28 1.67
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STVA 1
STVA 1
вчера в 20:29
Победа хозяев
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