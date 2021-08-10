«Рейнджерс» — «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 12:59

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам ответный матч квалификации Лиги чемпионов. «Рейнджерс» ждет в гости «Мальме». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Мальме» оценивается по коэффициенту 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.79. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии с большим отрывом. Под руководством Стивена Джеррарда клуб показывает очень интересный футбол. Поэтому поражение в первом матче от шведского клуба стало небольшой неожиданностью. Команда проиграла и последний матч в чемпионате, уступив на выезде «Данди Юнайтед».

«Мальме» достаточно давно не проигрывает во всех турнирах, что определенно радует руководство и болельщиков клуба. Коллектив на данный момент имеет преимущество над шотландцами, чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, команде достаточно не проиграть на выезде. В прошлой игре «Мальме» разошелся миром с «Хальмстадом» (0:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Рейнджерс» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Мальме» не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах

В последних 10 домашних матчах «Рейнджерс» пропустил всего семь мячей

Семь из десяти последних матчей «Мальме» на выезде закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команда из Шотландии имеет хорошие шансы пройти далее, несмотря на поражение в первом матче. «Рейнджерс» имеет потрясающую статистику домашних встреч. Мы предполагаем, что данный поединок не станет исключением. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.97.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч квалификации Лиги чемпионов.