«Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз на матч Примейры (25.04.21)

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вчера, 22:46

В 29-м туре чемпионата Португалии «Риу Аве» на домашней арене сыграет против ФК «Пасуш де Феррейра». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 25 апреля.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Риу Аве» в предстоящем матче букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.13. Ничья оценивается в 3.30, а победа ФК «Пасуш де Феррейра» доступна по 3.60.

Форма команд

«Риу Аве» сейчас находится в кризисе – команда не может победить на протяжении шести туров в чемпионате. В турнирной таблице «Риу Аве» опустился на 14-е место, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до 25 очков.

У ФК «Пасуш де Феррейра» тоже плохие результаты в последних турах – четыре поражения подряд. Последний раз ФК «Пасуш де Феррейра» побеждал в чемпионате 20 марта. Тогда дома был обыгран «Морейренси» (3:0).

Информация для ставок

• В 8 из 9 прошлых матчах «Риу Аве» сыграла ставка ТМ (2,5)

• «Риу Аве» не забивал в 5 из 7 последних поединках лиги

• В 3 предыдущих гостевых играх ФК «Пасуш де Феррейра» выиграл исход ТМ (2,5)

Прогноз

Участники этой встречи в последних турах чемпионата вообще не забивали. Очевидно, что у «Риу Аве» и ФК «Пасуш де Феррейра» есть солидные проблемы с атакой. Учитывая это, предлагаем поставить на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

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