«Ривер Плейт» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (03.07.2021)

«Ривер Плейт» Монтевидео сыграет против «Бостон Ривера» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8. Победа «Бостон Ривера» оценивается в 4.6.
Форма команд
«Ривер Плейт» в этом сезоне показывает футбол очень хорошего уровня и находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 16 баллами в активе. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. На счету клуба 18 забитых и 12 пропущенных мячей. «Ривер Плейт» находится в отличной форме и проиграл только один матч из последних семи.
«Бостон Ривер» — одна из худших команд чемпионата. С 3 баллами в активе она занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Команда забила 8 мячей и пропустила 15 голов. После серии поражений на старте сезона в последних 3 матчах из 4 «Бостон» смог добиться ничейных результатов.
Информация для ставок
- «Ривер Плейт» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Бостон» не побеждает восемь матчей кряду
- «Ривер Плейт» забил 14 голов в последних 5 матчах
Прогноз
Учитывая то, насколько монструозен сейчас «Ривер Плейт» в атаке, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех, по коэффициенту 2.45.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.00 на то, что обе команды забьют в матче «Фламенго» — «Флуминенсе».