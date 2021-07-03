«Ривер Плейт» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (03.07.2021)

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вчера, 04:59

«Ривер Плейт» Монтевидео сыграет против «Бостон Ривера» в рамках 9-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8. Победа «Бостон Ривера» оценивается в 4.6.

Форма команд

«Ривер Плейт» в этом сезоне показывает футбол очень хорошего уровня и находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 16 баллами в активе. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. На счету клуба 18 забитых и 12 пропущенных мячей. «Ривер Плейт» находится в отличной форме и проиграл только один матч из последних семи.

«Бостон Ривер» — одна из худших команд чемпионата. С 3 баллами в активе она занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Команда забила 8 мячей и пропустила 15 голов. После серии поражений на старте сезона в последних 3 матчах из 4 «Бостон» смог добиться ничейных результатов.

Информация для ставок

«Ривер Плейт» выиграл четыре матча из последних пяти

«Бостон» не побеждает восемь матчей кряду

«Ривер Плейт» забил 14 голов в последних 5 матчах

Прогноз

Учитывая то, насколько монструозен сейчас «Ривер Плейт» в атаке, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех, по коэффициенту 2.45.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.00 на то, что обе команды забьют в матче «Фламенго» — «Флуминенсе».