«Рома» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (06.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Лацио», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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завтра, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Рома» в последних матчах не могла стабильно набирать очки и это конечно же влияло на положение команды в турнирной таблице. Коллектив сейчас занимает пятое место с 52 баллами и отстает от «Болоньи» на пять пунктов. В случае потери очков в принципиальном дерби Рима, хозяева могут стать еще дальше от топ-4 и места в Лиге чемпионов. Два последних матча «Ромы» завершились минимальной победой над «Сассуоло» (1:0) и ничьей с «Лечче» (0:0).
«Лацио» не выглядит уверенно в последний месяц, но рассчитывает пробиться в зону еврокубков. Сейчас коллектив идет на седьмой позиции с 46 баллами и шесть пунктов уступает «Роме». Номинальным гостям важно хорошо сыграть в этой встрече, ведь для болельщиков поединки с «Ромой» даже важнее Лиги чемпионов. В прошлом туре Серии А «Лацио» выиграл у «Ювентуса» (1:0), а в кубке страны уступил тому же сопернику (0:2).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Рома» проиграла один из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Рома» проиграла три из пяти последних матчей с «Лацио»
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды умеют атаковать, и мы предполагаем, что зрители не останутся без забитых мячей в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.