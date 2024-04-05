«Рома» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (06.04.2024)

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сегодня, 15:08

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Лацио», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Рома» в последних матчах не могла стабильно набирать очки и это конечно же влияло на положение команды в турнирной таблице. Коллектив сейчас занимает пятое место с 52 баллами и отстает от «Болоньи» на пять пунктов. В случае потери очков в принципиальном дерби Рима, хозяева могут стать еще дальше от топ-4 и места в Лиге чемпионов. Два последних матча «Ромы» завершились минимальной победой над «Сассуоло» (1:0) и ничьей с «Лечче» (0:0).

«Лацио» не выглядит уверенно в последний месяц, но рассчитывает пробиться в зону еврокубков. Сейчас коллектив идет на седьмой позиции с 46 баллами и шесть пунктов уступает «Роме». Номинальным гостям важно хорошо сыграть в этой встрече, ведь для болельщиков поединки с «Ромой» даже важнее Лиги чемпионов. В прошлом туре Серии А «Лацио» выиграл у «Ювентуса» (1:0), а в кубке страны уступил тому же сопернику (0:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» проиграла один из десяти последних встреч во всех турнирах

«Рома» проиграла три из пяти последних матчей с «Лацио»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать, и мы предполагаем, что зрители не останутся без забитых мячей в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.