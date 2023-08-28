«Факел» — «Оренбург». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

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сегодня, 19:19

Ставки букмекеров

«Факел» считается минимальным фаворитом в предстоящем матче. На победу «сине-белых» предлагается коэффициент 2.35. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей можно сделать ставку по коэффициенту 3.00. Выигрыш по коэффициенту 3.60 заберёт игрок, сделавший ставку на ничейный исход.

Букмекеры больше склоняются к верховому матчу, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.87. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Скорее всего, команды обменяются голами. Выбрав вариант «обе забьют – да», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.69.

Форма команд

«Огнеопасные» после первых двух туров Кубка России занимают в своей группе второе место. Вспомним недавние матчи с участием «Факела», чтобы оценить шансы «сине-белых» в будущей встрече с оренбургской командой. В сухую, пропустив пару мячей, «огнеопасные» на выезде уступили «Зениту» в игре 4-го тура РПЛ . Со счётом 2:0 дома «факелоны» одержали победу над нижегородской командой. 25 августа «нулёвку» раскатали «огнеопасные» с краснодарскими «быками».

Последнюю строчку занимает «Оренбург» в турнирной таблице группы A, но первому месту «синие» уступают только по разнице забитых и пропущенных голов. Рассмотрим несколько футбольных поединков оренбургской команды за последнее время. Пропустив пару мячей, в сухую «синие» дома проиграли «быкам» из Краснодара в рамках матча 4-го тура чемпионата России. Со счётом 4:0 «Ахмат» на своём поле разгромил «синих». На прошлых выходных ничью раскатал «Оренбург» дома с «армейцами» (1:1).

Информация для ставок

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти «факелоны» выиграли своих оппонентов

За аналогичный период «Оренбург» одержал только одну победу.

Прогноз

Коэффициент 1.87 на тотал больше 2.5 голов за игру предлагает букмекерская контора Лига Ставок. Именно таким исходом завершились три крайних личных матча команд. Три гола, как минимум, в предстоящем футбольном поединке мы увидим.