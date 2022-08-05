«Ростов» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

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сегодня, 19:36

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.15, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Ростов» после двух ничьих на выезде с серьезными соперниками, наконец одержал первую победу в сезоне и после трех туров набрал пять очков, находясь на шестом месте в турнирной таблице. Валерий Карпин хорошо подготовил команду к сезону и в ближайшем матче с новичком РПЛ у хозяев есть хорошие шансы бороться за победу. В прошлом туре «Ростов» минимально обыграл «Химки» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Оренбург» недолго отсутствовал в РПЛ и вернулся сюда спустя один год. После трех туров команда набрала только три балла, однако уступала серьезным оппонентам. Выездной матч с крепким «Ростовом» обещает быть сложным, однако при должной реализации могут создать проблемы сопернику. В прошлой игре «Оренбург» уступил «Спартаку» (1:4), а ранее одолел на своем поле (3:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Ростова»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ростов» еще в одном домашнем поединке будет играть только на победу, однако мы предполагаем, что свои ворота не сумеет сберечь «сухими». Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.