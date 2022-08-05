«Ростов» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.15, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.9.
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07 августа 2022, 20:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Ростов» после двух ничьих на выезде с серьезными соперниками, наконец одержал первую победу в сезоне и после трех туров набрал пять очков, находясь на шестом месте в турнирной таблице. Валерий Карпин хорошо подготовил команду к сезону и в ближайшем матче с новичком РПЛ у хозяев есть хорошие шансы бороться за победу. В прошлом туре «Ростов» минимально обыграл «Химки» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).
«Оренбург» недолго отсутствовал в РПЛ и вернулся сюда спустя один год. После трех туров команда набрала только три балла, однако уступала серьезным оппонентам. Выездной матч с крепким «Ростовом» обещает быть сложным, однако при должной реализации могут создать проблемы сопернику. В прошлой игре «Оренбург» уступил «Спартаку» (1:4), а ранее одолел на своем поле (3:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- «Оренбург» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- «Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Ростова»
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ростов» еще в одном домашнем поединке будет играть только на победу, однако мы предполагаем, что свои ворота не сумеет сберечь «сухими». Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.