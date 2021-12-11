«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ (11.12.2021)

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сегодня, 01:49

В 18-м туре чемпионата России «Ростов» на своем поле принимает «Урал» из Екатеринбурга. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.79, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ростов» начал набирать больше очков и проиграл всего один матч из последних пяти. Однако клуб занимает 12-е место с 18 очками и только по дополнительным показателям опережает соперника, который находится в зоне стыковых матчей. В поединке с примерно равным соперником в этом сезоне, команда может побороться за очки и уйти на зимний перерыв с хорошим настроением. Последние две встречи «Ростова» завершились ничьей с «Зенитом» (2:2) и поражением от «Ахмата» (0:2).

«Урал» сделал выводы из провального старта сезона и не проигрывает уже несколько матчей, однако большинство из них сводит к ничейным результатам. Такой прогресс еще не помог клубу выйти из зоны «стыков», поэтому он располагается на 14-м месте с 16 очками в активе. В прошлой игре «Урал» обыграл на выезде «Локомотив» (1:0), а туром ранее сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

Информация для ставок

«Урал» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате

«Ростов» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле

Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл три из четырех домашних матчей с «Уралом» за последнее время

Прогноз

Оба коллектива в последних поединках показывали неплохую игру. Предполагаем, что в этом матче победитель не будет определен, а мячей будет забито немного. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.