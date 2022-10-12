«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (14.10.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.65.
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завтра, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.
Форма команд
На «Ростов» не повлияло выездное поражение от «Зенита» (1:3) и команда продолжает стабильно набирать очки в РПЛ. Это позволяет ей занимать второе место с 25 баллами, а отставание от лидера составляет пять очков. В игре с одним из аутсайдеров на своем поле команда имеет хорошие шансы продлить свою серию домашних побед и набрать важные три очка. В прошлом туре «Ростов» оказался сильнее «Краснодара» (3:2).
«Урал» благодаря девяти набранным баллам в пяти последних турах впервые смог покинуть зону вылета и с десятью очками в сумме занимает 12 место. Тем не менее, игра на выезде против подопечных Валерия Карпина вряд ли сулит что-нибудь хорошее в плане результатов. В прошлом туре «Урал» обыграл «Химки» на своем поле, а ранее на выезде одолел «Локомотив» (2:4), который проигрывает всем подряд в чемпионате.
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей «Урала» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» выиграл только один матч у «Урала» из пяти за последнее время
Прогноз
«Ростов» выглядит очень предпочтительно и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.