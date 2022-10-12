«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (14.10.2022)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

На «Ростов» не повлияло выездное поражение от «Зенита» (1:3) и команда продолжает стабильно набирать очки в РПЛ . Это позволяет ей занимать второе место с 25 баллами, а отставание от лидера составляет пять очков. В игре с одним из аутсайдеров на своем поле команда имеет хорошие шансы продлить свою серию домашних побед и набрать важные три очка. В прошлом туре «Ростов» оказался сильнее «Краснодара» (3:2).

«Урал» благодаря девяти набранным баллам в пяти последних турах впервые смог покинуть зону вылета и с десятью очками в сумме занимает 12 место. Тем не менее, игра на выезде против подопечных Валерия Карпина вряд ли сулит что-нибудь хорошее в плане результатов. В прошлом туре «Урал» обыграл «Химки» на своем поле, а ранее на выезде одолел «Локомотив» (2:4), который проигрывает всем подряд в чемпионате.

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Урала» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл только один матч у «Урала» из пяти за последнее время

Прогноз

«Ростов» выглядит очень предпочтительно и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.