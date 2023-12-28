«Ротерхэм» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:35

Ставки букмекеров

«Сандерленд» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.57. На успех «Ротерхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7, в то время как ничья стоит 4.15.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по 1.8. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ротерхэм» в прошлом туре прервал очень длинную серию без побед и обыграл на своем поле «Мидлсбро». Тем не менее, клуб остается на последнем месте в турнирной таблице и с набранными 16 баллами уступает ближайшему сопернику лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей игре хозяева также постараются не уйти с поля без набранных очков. Еще в одной недавней встрече «Ротерхэм» крупно уступил «Лестеру» (0:3).

«Сандерленд» в последнее время показывает средние результаты и это мешает команде быть среди лидеров. Тем не менее, «коты» идут на шестом месте с 36 баллами и постараются зацепиться за зону плей-офф. В игре с последней командой таблицы Чемпионшипа, гости рассчитывают добиться победы. Два последних поединка «Сандерленда» завершились победами над «Халлом» (1:0) и поражением от «Ковентри Сити» (0:3).

Информация для ставок

«Ротерхэм» проиграл шесть матчей из десяти последних

Шесть последних матчей «Сандерленда» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами и вряд ли этот поединок станет исключением. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.