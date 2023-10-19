«Рубин» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (21.10.2023)

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вчера, 21:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Рубина» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Рубин» немного смог поправить свои дела, но все еще имеет ужасающую разницу забитых и пропущенных мячей (11:20). Коллектив занимает десятое место в турнирной таблице с 12 баллами и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов. Смогут ли хозяева переиграть московского соперника, зрители смогут увидеть уже через несколько дней. В прошлом туре РПЛ «Рубин» обыграл на выезде «Ахмат» (1:0), а в кубке России проиграл на выезде «Уралу» (0:2).

«Армейцы» также «забуксовали» в последних турах и скатились уже на непривычное для себя восьмое место. ЦСКА набрал 17 очков и уступает сразу трем соперника по дополнительым показателям. Таким образом, выездная победа в Казани почти наверняка поможет коллективу подняться выше. Два последних матча ЦСКА завершились ничьей со «Спартаком» (2:2) и поражением в кубке от «Факела» (1:2, по пенальти).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей ЦСКА в основное время завершились ничейным результатом

в основное время завершились ничейным результатом «Рубин» проиграл пять из семи последних встреч во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились победами казанского клуба

Четыре из пяти последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз