«Рух» — «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.04.2021)

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вчера, 12:32

Интересную встречу двух новичков УПЛ подарит нам 21-й тур чемпионата Украины. «Рух» из Львова сыграет на своем поле против «Миная».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является львовский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.1. Победа «Миная» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.06 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по 1.76. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Рух» находится на последнем месте в чемпионате, за последние пять матчей набрал всего три очка. До конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому команде придется стараться набирать очки в каждом последующем матче, чтобы сохранить место в УПЛ . Последние две игры «Рух» проиграл «Заре» (0:2) и «Динамо» Киев (0:3).

«Минай» не показывает стабильный футбол, но опережает «Рух» на два пункта. Коллектив не может стабильно набирать очки, поэтому тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в тренировочный и игровой процесс. В прошлой игре «Минай» сыграл вничью с «Колосом», а туром ранее с тем же счетом разошелся миром с «Мариуполем» (0:0).

Информация для ставок

• «Минай» не забивает уже четыре матча подряд

• «Рух» выиграл один матч из последних шести в УПЛ

• Три последние игры между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• В матче первого круга чемпионата между командами была зафиксирована ничья (0:0)

Прогноз

Встреча команд будет напряженной, борьба будет до последней секунды. Для обоих коллективов этот матч будет хорошим шансом улучшить свое турнирное положение. Предполагаем, что успешнее в этом матче окажутся хозяева. Сделать ставку на победу «Руха» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.