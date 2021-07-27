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Румыния – Новая Зеландия. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

вчера, 06:41

Румыния и Новая Зеландия сыграют между собой в 3-м туре группового раунда Олимпийских игр. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает сборную Румынии фаворитом этого поединка. Победа номинальных хозяев представлена коэффициентом 2.18, ничейный исход матча оценивается в 3.5, а ставки на победу Новой Зеландии принимаются по коэффициенту 3.54.

Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

Румыния, набрав три очка за два тура групповой стадии, располагается на последнем месте в турнирной таблице квартета B. Команда уступает своим соперникам за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов. В первом матче Румыния смогла победить Гондурас с минимальным счетом. Но затем потерпела крупное поражение от Южной Кореи (0:4).

Новая Зеландия тоже набрала 3 очка за 2 матча и занимает 3-е место в группе. Выступления на Олимпийских играх команда начала с минимальной победы над Южной Кореей (1:0), во втором туре новозеландцы в упорной борьбе уступили Гондурасу (2:3).

Информация для ставок

  • В обоих матчах Румынии в первом тайме было забито по одному голу
  • В обоих матчах Новой Зеландии в первом тайме фиксировалась ничья
  • В 2 из 4 матчей обеих сборных на турнире сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Футболисты Новой Зеландии отлично проявили себя в стартовых поединках, несмотря на поражение от Южной Кореи. У Румынии же более скромные результаты и не самая результативная игра в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в букмекерской конторе Бетсити идет по коэффициенту 1.78.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча Германия — Кот-д'Ивуар.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.53 1.79 2.09
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shlomo
shlomo
вчера в 08:55
Румыния не проиграет
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