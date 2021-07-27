Румыния – Новая Зеландия. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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вчера, 06:41

Румыния и Новая Зеландия сыграют между собой в 3-м туре группового раунда Олимпийских игр. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает сборную Румынии фаворитом этого поединка. Победа номинальных хозяев представлена коэффициентом 2.18, ничейный исход матча оценивается в 3.5, а ставки на победу Новой Зеландии принимаются по коэффициенту 3.54.

Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

Румыния, набрав три очка за два тура групповой стадии, располагается на последнем месте в турнирной таблице квартета B. Команда уступает своим соперникам за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов. В первом матче Румыния смогла победить Гондурас с минимальным счетом. Но затем потерпела крупное поражение от Южной Кореи (0:4).

Новая Зеландия тоже набрала 3 очка за 2 матча и занимает 3-е место в группе. Выступления на Олимпийских играх команда начала с минимальной победы над Южной Кореей (1:0), во втором туре новозеландцы в упорной борьбе уступили Гондурасу (2:3).

Информация для ставок

В обоих матчах Румынии в первом тайме было забито по одному голу

В обоих матчах Новой Зеландии в первом тайме фиксировалась ничья

В 2 из 4 матчей обеих сборных на турнире сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Футболисты Новой Зеландии отлично проявили себя в стартовых поединках, несмотря на поражение от Южной Кореи. У Румынии же более скромные результаты и не самая результативная игра в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в букмекерской конторе Бетсити идет по коэффициенту 1.78.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча Германия — Кот-д'Ивуар.