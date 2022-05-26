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«Динамо» (Бухарест) — «Университатя» (Клуж). Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Румынии (29.05.2022)

26 мая 2022, 20:40
Университатя

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 5.6. На ничейный результат дается коэффициент 3.94.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.55 4.05 6.10
Мелбет 1.57 4.04 5.85

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.97. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Динамо» ужасно провело сезон и финишировало в зоне вылета. У команды давно наблюдается финансовый кризис и он, конечно же, отображается на результатах. В первом матче плей-офф коллектив побывал в гостях у нынешнего соперника и не сумев поразить его ворота, проиграл со счетом (0:2).

«Университатя» заняла третье место по итогам Лиги 2 и уверенно движется в элитный дивизион. Клуб был хорош в первом поединке, что привело к уверенной победе и готов в ответном противостоянии доказать свое превосходство и порадовать болельщиков долгожданным повышением в классе.

Информация для ставок

  • «Динамо» выиграло три из семи последних поединков
  • У «Университати» три поражения в последних пяти играх
  • Три из четырех минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних матчей «Университати» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленную цель и желают выступить в этом матче успешно. Чаще всего лишние встречи не наполнены обменом голов, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 06:17
Победа команды хозяев поля в этом матче.
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qju4v2knsq7d
26 мая в 21:50
Фаворит матча футбольный клуб «Динамо» (Бухарест)
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smdk85bt45xv
26 мая в 20:50
Победу одержит футбольный клуб «Динамо» (Бухарест)
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