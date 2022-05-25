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«Университатя» — «Ботошани». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Румынии (27.05.2022)

25 мая 2022, 13:40
Ботошани

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону хозяев. Взять победу «Университати» можно по коэффициенту 1.8, а в случае успеха гостей зайдет коэффициент 4.8. На ничью же можно загрузить по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.733.445.57

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.45. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Университатя» не самым удачным образом провела окончание чемпионата, но запас в более чем 10 очков перед четвертым местом позволял команде расслабиться и спокойно готовиться к плей-офф. В последнем туре был разгромлен «Фарул» (4:1), а чуть ранее команда уступила «ЧФР Клужу» и «Сепси» (1:2) и (0:1).

«Ботошани» в свою очередь боролся за финал плей-офф в группе вылета и заняв восьмое место, имеет возможность сражаться за путевку в ЛК.В заключительных турах чемпионата коллектив демонстрировал результативную игру и работал болельщиков набранными очками, были обыграны на выезде «Академика Клинчени» и «Миовени» (4:0) и (2:0), а также в голевой перестрелке не удалось обыграть «Динамо» из Бухареста, поражение (2:3).

Информация для ставок

  • «Университатя» проиграла три из четырех последних встречи
  • У «Ботошани» четыре победы в пяти последних играх
  • Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»
  • Лишь один из последних пяти матчей с участием «Ботошани» завершился результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче нас ожидает битва, в которой не одна из команд не желает уступать и делиться путевкой в Лигу конференций. Борьба на каждом участке поля нам обеспечена. Много голов не ожидаем и предлагаем загрузить на ТМ 2.5 в БК Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.74 1.62 2.32
Все комментарии
sszdbzg463zf
sszdbzg463zf
25 мая в 18:29
Победу одержит футбольный клуб «Университатя»
shlomo
shlomo
25 мая в 14:09
Гости не проиграют
27tfk4kfzp5k
27tfk4kfzp5k
25 мая в 13:45
Фаворит матча футбольный клуб «Университатя»
Гость
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