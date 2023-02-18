«Салернитана» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

1676748949

вчера, 22:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Рискнуть на успех «Салернитаны» можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Салернитана» в последнее время выступает очень слабо и смогла набрать лишь три балла в последних пяти поединках Серии А. На данный момент коллектив занимает 16 место с 21 баллом и от зоны вылета его отделяет всего четыре пункта. Хозяева будут иметь шансы воспользоваться нестабильностью римлян и побороться за очки. В прошлых двух турах «Салернитана» уступила «Вероне» (0:1) и «Ювентусу» (0:3).

«Лацио» не может победить в чемпионате Италии уже три матча и у Маурицио Сарри достаточно много проблем с коллективом. Римский клуб располагается на шестом месте с 39 баллами и отстает на два очка сразу от трех прямых конкурентов. В прошлой игре Лиги Конференций «Лацио» обыграл «ЧФР Клуж» (1:0), играя большую часть поединка в меньшинстве, а ранее уступил на своем поле «Аталанте» (0:2).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти матчей «Лацио» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл три из пяти последних поединков с «Салернитаной»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.