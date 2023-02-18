«Салернитана» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Рискнуть на успех «Салернитаны» можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 17:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Салернитана» в последнее время выступает очень слабо и смогла набрать лишь три балла в последних пяти поединках Серии А. На данный момент коллектив занимает 16 место с 21 баллом и от зоны вылета его отделяет всего четыре пункта. Хозяева будут иметь шансы воспользоваться нестабильностью римлян и побороться за очки. В прошлых двух турах «Салернитана» уступила «Вероне» (0:1) и «Ювентусу» (0:3).
«Лацио» не может победить в чемпионате Италии уже три матча и у Маурицио Сарри достаточно много проблем с коллективом. Римский клуб располагается на шестом месте с 39 баллами и отстает на два очка сразу от трех прямых конкурентов. В прошлой игре Лиги Конференций «Лацио» обыграл «ЧФР Клуж» (1:0), играя большую часть поединка в меньшинстве, а ранее уступил на своем поле «Аталанте» (0:2).
Информация для ставок
- «Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти матчей «Лацио» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл три из пяти последних поединков с «Салернитаной»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды играют нестабильно, а римлянам будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.