«Салернитана» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

«Милан»» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.45. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 7.5, в то время как ничья стоит 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.72. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 2.15.

Форма команд

«Салернитана» на данный момент является самой слабой командой Серии А и за весь сезон смогла набрать лишь восемь очков. Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо отыграть пять пунктов, а в игре с «Миланом» набрать очки будет невероятно сложно. В прошлом туре чемпионата Италии «Салернитана» крупно проиграла «Аталанте» (1:4), а ранее уступила и «Болонье» (1:2).

«Милан» старается не отставать от лидеров и сейчас идет на скромном третьем месте, набрав 32 балла. Отставание от лидера составляет девять очков и поэтому гостям крайне важно не терять очки на выезде с аутсайдером, иначе шансы на чемпионство станут еще меньше. В прошлом туре Серии А «красно-черные» обыграли на своем поле «Монцу» (3:0), а в Лиге Чемпионов вырвали победу у «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Салернитана» проиграла «Милану» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Милану» очень важно не терять взятый темп и добиться победы, которая не позволит лидерам оторваться. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.