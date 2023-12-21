«Салернитана» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

Ставки букмекеров
«Милан»» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.45. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 7.5, в то время как ничья стоит 4.8.
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сегодня, 22:45
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.72. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 2.15.
Форма команд
«Салернитана» на данный момент является самой слабой командой Серии А и за весь сезон смогла набрать лишь восемь очков. Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо отыграть пять пунктов, а в игре с «Миланом» набрать очки будет невероятно сложно. В прошлом туре чемпионата Италии «Салернитана» крупно проиграла «Аталанте» (1:4), а ранее уступила и «Болонье» (1:2).
«Милан» старается не отставать от лидеров и сейчас идет на скромном третьем месте, набрав 32 балла. Отставание от лидера составляет девять очков и поэтому гостям крайне важно не терять очки на выезде с аутсайдером, иначе шансы на чемпионство станут еще меньше. В прошлом туре Серии А «красно-черные» обыграли на своем поле «Монцу» (3:0), а в Лиге Чемпионов вырвали победу у «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
Информация для ставок
- «Салернитана» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Салернитана» проиграла «Милану» четыре из пяти последних поединков
Прогноз
«Милану» очень важно не терять взятый темп и добиться победы, которая не позволит лидерам оторваться. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.