«Сан-Хосе Эртквейкс» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

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сегодня, 14:54

Ставки букмекеров

«Ванкувер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.6. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Сан-Хосе Эртквейкс» имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (26:29), но находится в зоне плей-офф. Команда располагается на седьмой позиции с 29 балами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. В домашней встрече с одним из лидеров западной конференции у хозяев будет отличная возможность проявить себя и возможно немного продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Сан-Хосе Эртквейкс» завершились ничьими с «Лос-Анджелес» (1:1) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).

«Сиэтл Саундерс» после ряда неудачных поединков, смог добиться двух побед и сохранить свое второе место с 35 очками в активе. Команда очень рассчитывает, как минимум не опуститься ниже, а то и вовсе догнать лидера «Сент-Луис Сити», который опережает ее всего на три пункта. В двух последних встречах «Сиэтл Саундерс» обыграл на выезде «Ванкувер» (3:2) и оказался сильнее «Хьюстон Динамо» (1:0).

Информация для ставок

«Сиэтл Саундерс» выиграл только три встречи из десяти последних в чемпионате США

«Сан-Хосе Эртквейкс» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сиэтл Саундерс» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником и имеет хорошие шансы на победу в этом матче. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.