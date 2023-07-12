«Сан-Хосе Эртквейкс» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

Ставки букмекеров
«Ванкувер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.6. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.
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завтра, 05:30
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Сан-Хосе Эртквейкс» имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (26:29), но находится в зоне плей-офф. Команда располагается на седьмой позиции с 29 балами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. В домашней встрече с одним из лидеров западной конференции у хозяев будет отличная возможность проявить себя и возможно немного продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Сан-Хосе Эртквейкс» завершились ничьими с «Лос-Анджелес» (1:1) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).
«Сиэтл Саундерс» после ряда неудачных поединков, смог добиться двух побед и сохранить свое второе место с 35 очками в активе. Команда очень рассчитывает, как минимум не опуститься ниже, а то и вовсе догнать лидера «Сент-Луис Сити», который опережает ее всего на три пункта. В двух последних встречах «Сиэтл Саундерс» обыграл на выезде «Ванкувер» (3:2) и оказался сильнее «Хьюстон Динамо» (1:0).
Информация для ставок
- «Сиэтл Саундерс» выиграл только три встречи из десяти последних в чемпионате США
- «Сан-Хосе Эртквейкс» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Сиэтл Саундерс» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником и имеет хорошие шансы на победу в этом матче. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.