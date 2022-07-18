«Сан-Лоренсо» — «Унион». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

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18 июля 2022, 11:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сан-Лоренсо», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победителем «Унион» можно по коэффициенту 3.2 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» выступает в Суперлиге Аргентины с переменным успехом и смог набрать восемь баллов в пяти последних турах. Коллектив занимает 12 место с 11 пунктами, однако отстает от лидера всего на пять очков из-за плотности турнирной таблицы. Чтобы продвинуться вверх и занимать более высокие места, клубу достаточно выиграть следующие несколько поединков. В двух последних встречах «Сан-Лоренсо» сыграл вничью с «Банфилдом» и обыграл «Бока Хуниорс» (2:1).

«Унион» после серии неудачных поединков смог найти в себе силы и исправить ситуацию. Коллектив не проигрывает несколько матчей подряд, что помогло ему выйти на девятое место с 14 пунктами, уступая двум соперникам лишь по дополнительным показателям. Предстоящая встреча обещает быть интересной, ведь является шансом для одной из команд существенно подняться в турнирной таблице в случае победы. В матче прошлого тура «Унион» сыграл вничью с «Ураканом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Сан-Лоренсо» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл три из пяти выездных поединков за последнее время

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно много забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.