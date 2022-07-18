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«Сан-Лоренсо» — «Унион». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

18 июля 2022, 11:06
Сан-Лоренсо

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сан-Лоренсо», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победителем «Унион» можно по коэффициенту 3.2 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.15.

Аргентина. Суперлига 2022
Сан-Лоренсо
Унион
НичьяВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
2 : 2
завершен
20 июля 2022, 20:00
среда
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.043.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Сан-Лоренсо» выступает в Суперлиге Аргентины с переменным успехом и смог набрать восемь баллов в пяти последних турах. Коллектив занимает 12 место с 11 пунктами, однако отстает от лидера всего на пять очков из-за плотности турнирной таблицы. Чтобы продвинуться вверх и занимать более высокие места, клубу достаточно выиграть следующие несколько поединков. В двух последних встречах «Сан-Лоренсо» сыграл вничью с «Банфилдом» и обыграл «Бока Хуниорс» (2:1).

«Унион» после серии неудачных поединков смог найти в себе силы и исправить ситуацию. Коллектив не проигрывает несколько матчей подряд, что помогло ему выйти на девятое место с 14 пунктами, уступая двум соперникам лишь по дополнительным показателям. Предстоящая встреча обещает быть интересной, ведь является шансом для одной из команд существенно подняться в турнирной таблице в случае победы. В матче прошлого тура «Унион» сыграл вничью с «Ураканом» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Сан-Лоренсо» завершились исходом «обе забьют»
  • «Унион» выиграл три из пяти выездных поединков за последнее время
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно много забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.85 1.58 2.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 июля в 16:43
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
dtsjyub32j32
dtsjyub32j32
18 июля в 13:05
Победу одержит «Сан-Лоренсо»
mh24w5x3ps2y
mh24w5x3ps2y
18 июля в 13:04
Фаворит матча «Сан-Лоренсо»
shlomo2
shlomo2
18 июля в 12:57
Гости не проиграют
Гость
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