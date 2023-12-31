«Сандерленд» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.01.2024)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сандерленд». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Престон» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.9.

Форма команд

«Сандерленд» обидно потерял очки в игре с аутсайдером и покинул зону плей-офф Чемпионшипа. Команда занимает седьмое место с набранными 37 баллами и на два пункта отстает от ближайшего соперника. В поединке с прямым конкурентом за высокие места хозяева постараются использовать преимущество своего поля и набрать очки. Два последних матча «Сандерленда» завершились ничьей с «Ротерхэмом» (1:1) и победой над «Халлом» (1:0).

«Престон» в нынешнем сезоне смог набрать уже 35 очков, на за счет высокой плотности в турнирной таблице занимает лишь 11 место. Тем не менее, команда настроена бороться в каждом следующем поединке, чтобы войти в топ-6 по итогам сезона. В прошлом туре «Престон» минимально уступил на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), а ранее обыграл на своем поле «Лидс» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Сандерленда» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Престон» проиграл пять из десяти последних выездных матчей

«Престон» выиграл два матча из пяти у «Сандерленда» за последнее время

Три из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но они смогут обе отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.