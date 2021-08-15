«Санта-Клара» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2021)

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вчера, 11:21

Во втором туре чемпионата Португалии «Санта-Клара» на стадионе «Сан-Мигель» примет «Морейренсе». Мы приготовили прогноз и изучили ставки букмекеров на поединок, который состоится 15 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в предстоящей игре эксперты букмекерской конторы Мелбет считают хозяев поля. Заключить пари на победу «Санта-Клары» предложено по коэффициенту 2.38, ничья доступна по коэффициенту 3.24, а победа «Морейренсе» идёт по коэффициенту 3.14.

Аналитики сервиса также отдают предпочтение низовому формату встречи. Ставки на ТМ(2,5) голов можно разместить по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

В активе «Санта-Клары» уже шесть сыгранных официальных матчей в новом сезоне. Команда успешно преодолела два раунда квалификации Лиги конференций. В стартовой игре чемпионата Португалии «Санта-Клара» отправилась в гости к «Тонделе», где было зафиксировано минимальное поражение (0:1). Также хозяева грядущей встречи прошли в Кубке португальской лиги «Фаренсе», обыграв соперника в серии пенальти.

На счету «Морейренсе» только две официальных игры в новой кампании. В первом раунде Кубка португальской лиги клуб проиграл на выезде «Пенафиелу» по пенальти, досрочно завершив выступления в турнире. Также «Морейренсе» взял неудачный старт в чемпионате, проиграв на своем поле «Бенфике» (1:2).

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) прошла в 5 прошлых матчах «Морейренсе» в лиге

(2,5) прошла в 5 прошлых матчах «Морейренсе» в лиге «Санта-Клара» не проигрывала в 8 предыдущих домашних матчах чемпионата

«Санта-Клара» не уступала «Морейренсе» в 3 последних поединках на своем поле

Прогноз

В пользу «Санта-Клары» говорит не только фактор домашней арены и положительная статистика игр против соперника на своем поле. Хозяева грядущей встречи уже втянулись в сезон через игры Лиги конференций, чем не могут похвастаться футболисты «Морейренсе». Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Санта-Клары» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на результат с учётом форы на матч чемпионата Франции.