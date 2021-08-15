ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыПортугалия. Примейра 2021/2022

«Санта-Клара» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2021)

вчера, 11:21

Во втором туре чемпионата Португалии «Санта-Клара» на стадионе «Сан-Мигель» примет «Морейренсе». Мы приготовили прогноз и изучили ставки букмекеров на поединок, который состоится 15 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.242.92
Мелбет 2.21 3.34 3.38

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в предстоящей игре эксперты букмекерской конторы Мелбет считают хозяев поля. Заключить пари на победу «Санта-Клары» предложено по коэффициенту 2.38, ничья доступна по коэффициенту 3.24, а победа «Морейренсе» идёт по коэффициенту 3.14.

Аналитики сервиса также отдают предпочтение низовому формату встречи. Ставки на ТМ(2,5) голов можно разместить по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.37.

Форма команд

В активе «Санта-Клары» уже шесть сыгранных официальных матчей в новом сезоне. Команда успешно преодолела два раунда квалификации Лиги конференций. В стартовой игре чемпионата Португалии «Санта-Клара» отправилась в гости к «Тонделе», где было зафиксировано минимальное поражение (0:1). Также хозяева грядущей встречи прошли в Кубке португальской лиги «Фаренсе», обыграв соперника в серии пенальти.

На счету «Морейренсе» только две официальных игры в новой кампании. В первом раунде Кубка португальской лиги клуб проиграл на выезде «Пенафиелу» по пенальти, досрочно завершив выступления в турнире. Также «Морейренсе» взял неудачный старт в чемпионате, проиграв на своем поле «Бенфике» (1:2).

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 прошлых матчах «Морейренсе» в лиге
  • «Санта-Клара» не проигрывала в 8 предыдущих домашних матчах чемпионата
  • «Санта-Клара» не уступала «Морейренсе» в 3 последних поединках на своем поле

Прогноз

В пользу «Санта-Клары» говорит не только фактор домашней арены и положительная статистика игр против соперника на своем поле. Хозяева грядущей встречи уже втянулись в сезон через игры Лиги конференций, чем не могут похвастаться футболисты «Морейренсе». Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Санта-Клары» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на результат с учётом форы на матч чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.62 2.40
Мелбет 1.69 2.29
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Все комментарии
e42285b79pjz
e42285b79pjz
вчера в 19:10
Футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш) выиграет матч.
6bu9zcp5w7ny
6bu9zcp5w7ny
вчера в 11:22
Футбольный клуб «Санта-Клара» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100