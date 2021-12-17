«Санта-Клара» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.12.2021)

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17 декабря 2021, 17:47

В дежурном туре португальской лиги «Санта-Клара» на домашнем стадионе «Сан-Мигель» сыграет против «Витории». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 17 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет открыла следующую линию на эту игру: поставить на победу «Санта-Клары» можно по коэффициенту 3.32. Вероятность ничьи эксперты оценили по коэффициенту 3.42, а победа «Витории» идет по котировке 2.19. Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности матча. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

За 14 проведенных туров чемпионата Португалии футболистам «Санта-Клары» удалось взять только две победы. Последний раз команда выиграла 5 декабря, когда ей удалось справиться дома с «Арокой» (2:1). Но после этого успеха «Санта-Клара» потерпела восьмое поражение в лиге, проиграв на выезде «Маритиму» со счетом 1:4. Команда опустилась на 16-е место в турнирной таблице.

«Витория» сейчас базируется на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда отстает от зоны еврокубков на два балла. При этом клуб оформил три победы в пяти прошлых турах, обыграв «Тонделу» (5:2), «Пасуш де Феррейру» (2:1) и «Морейренси» (2:1). Также в этой серии «Витория» проиграла два матча, уступив лидерам в лице «Спортинга» (0:1) и «Порту» (1:2).

Информация для ставок

- «Витория» сыграла на ТБ (2,5) в 8 из прошлых 9 матчей лиги

- В 5 предыдущих поединках «Санта-Клары» в чемпионате сыграл исход ТБ (2,5)

- «Санта-Клара» пропускала минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Витория» вполне справедливо считается фаворитом этой встречи. Гости стабильно обыгрывают аутсайдеров, допуская ошибки только во встречах с лидерами чемпионата. Поэтому предлагаем ставку на нулевую фору гостей, которая в БК Фонбет доступна по котировке 1.60.