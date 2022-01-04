«Сарагоса» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (06.01.2022)

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04 января 2022, 16:52

6 января 2022 года «Реал Сарагоса» примет на своем поле «Севилью». Игра пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок между представителями Сегунды и Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Севилья». Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 1.92. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 4.40. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Реал Сарагоса» проводит далеко не лучший свой сезон в Сегунде. В последних матчах команда выглядит совсем потерянной и не может давать результат. У «Сарагосы» поражение от «Мирандеса» со счетом 2:0, а также фиаско в игре с «Тенерифе», где коллектив также уступил 0:2. Единственное светлое пятно за последнее время — победа над «Бургосом» со счетом 2:0, там «Сарагоса» выглядела очень достойно.

«Севилья» в нынешнем сезоне очень хороша, за редким исключением, например. в Лиге чемпионов. В Примере клуб играет хорошо и часто зарабатывает очки. Последние матчи в исполнении «Севильи» получились очень даже неплохими — победа над «Кадисом» 0;1, ничья с «Барселоной» 1:1 и три заработанных балла в игре с «Атлетико» из Мадрида 2:1. «Севилья» Хулена Лопетеги играет в смелый футбол и может наседать на ворота оппонента весь поединок.

Информация для ставок

«Севилья» не знает поражение пять игр подряд

«Сарагоса» проиграла три матча из последних пяти

У «Севильи» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

По мнению букмекеров Фонбет, в этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.65. Есть вероятность, что все голы в итоге забьет «Севилья», которая беспощадна со слабыми соперниками.