«Сармьенто» – «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2022)

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12 июля 2022, 09:09

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Дефенса и Хустисия», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Рискнуть на триумф гостей можно за 3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Сармьенто» смог набрать только пять баллов в пяти последних турах Суперлиги, что нельзя назвать хорошим результатом даже с натяжкой. Коллектив набрал восемь очков и занимает лишь 18 место в турнирной таблице. В предстоящем поединке у него будет отличный шанс побороться за победу с таким же нестабильным соперником. В прошлом туре «Сармьенто» уступил на выезде «Росарио Сентраль» (0:1), а игрой ранее сыграл вничью с «Расинг Клуб» (1:1).

«Дефенса и Хустисия» только в прошлом туре смог прервать серию без побед в Суперлиге Аргентины и одержать первую победу во втором этапе чемпионата. Это позволило клубу продвинуться на 21 место с семью баллами. Тем не менее, ситуация остается очень сложная и тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс. Два последних матча «Дефенса и Хустисия» завершились победами над «Альдосиви» (3:2) в чемпионате и «Архентинос Хуниорс» (1:0) в кубке Аргентины.

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли лишь по два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Дефенса и Хустисия» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сермьенто» выиграл четыре последних матча с «Дефенса и Хустисия» на своем стадионе

Прогноз

Хозяева имеют хорошую статистику с соперником, поэтому было бы логично еще раз выбрать победителем «Сармьенто». Предлагаем поверить в «Сармьенто» и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.