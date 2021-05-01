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«Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

вчера, 22:00

В 34-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Сассуоло», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу этой команды принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть поставить на успех «Сассуоло» можно по 6.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.0.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Аталанта» отлично проводит сезон, команда имеет хорошие шансы завоевать серебряные медали чемпионата Италии. Клуб играет уверенно и красиво, но самое главное – коллектив добывает необходимый результат. Чтобы сохранить вторую позицию, на которой клуб находится перед 34-м туром, подопечным Гасперини необходимо и дальше продолжать набирать зачетные пункты в таблицу.

«Сассуоло» находится в отличной форме, коллектив одержал уже несколько побед подряд. Команда занимает восьмое место, но побороться за более высокие места коллективу будет очень тяжело. В последних двух поединках «Сассуоло» обыграл «Сампдорию» (1:0) и «Милан» (2:1).

Информация для ставок

• «Аталанта» не знает поражений в чемпионате уже семь матчей, а «Сассуоло» выиграл четыре матча подряд в Серии А
• «Сассуоло» забивал в девяти матчах из последних десяти на своем поле
• «Аталанта» выиграла девять из десяти последних матчей с «Сассуоло»
• 11 из 13 последних встреч команд завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, команде, вероятнее всего, удастся одержать победу в этом матче за счет игроков более высокого класса. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 3.09 1.41 2.50 1.59
Лига Ставок Live! 2.98 1.40 1.78 2.05 1.34 3.29
BetBoom Live! 3.18 1.39 1.83 2.05 1.39 3.18
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