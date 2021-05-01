«Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 22:00

В 34-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Сассуоло», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу этой команды принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть поставить на успех «Сассуоло» можно по 6.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.0.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Аталанта» отлично проводит сезон, команда имеет хорошие шансы завоевать серебряные медали чемпионата Италии. Клуб играет уверенно и красиво, но самое главное – коллектив добывает необходимый результат. Чтобы сохранить вторую позицию, на которой клуб находится перед 34-м туром, подопечным Гасперини необходимо и дальше продолжать набирать зачетные пункты в таблицу.

«Сассуоло» находится в отличной форме, коллектив одержал уже несколько побед подряд. Команда занимает восьмое место, но побороться за более высокие места коллективу будет очень тяжело. В последних двух поединках «Сассуоло» обыграл «Сампдорию» (1:0) и «Милан» (2:1).

Информация для ставок

• «Аталанта» не знает поражений в чемпионате уже семь матчей, а «Сассуоло» выиграл четыре матча подряд в Серии А

• «Сассуоло» забивал в девяти матчах из последних десяти на своем поле

• «Аталанта» выиграла девять из десяти последних матчей с «Сассуоло»

• 11 из 13 последних встреч команд завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, команде, вероятнее всего, удастся одержать победу в этом матче за счет игроков более высокого класса. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.