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«Сеара» — «Атлетико» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

вчера, 15:36

В рамках шестого тура бразильской Серии A «Сеара» на домашней арене примет «Атлетико» Минейро. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 25 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.402.18
Лига Ставок 3.25 3.15 2.29
Мелбет 3.24 3.30 2.29
1XBET 3.16 3.28 2.36
BetBoom 3.20 3.30 2.32

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на этот матч: победа «Сеары» идет по коэффициенту 3.50, ничья – 3.32, а победу «Атлетико» Минейро можно сыграть по котировке 2.16. Как видим, гости считаются фаворитом в данном противостоянии.

Также букмекер склоняется к тому, что команды покажут низовой футбол. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Сыграв пять матчей в чемпионате Бразилии, «Сеара» смогла пополнить свой актив на пять очков. Команде удалось победить «Гремио» (3:2), а также сыграть вничью с «Шапекоэнсе» (0:0) и «Интернасьоналем» (1:1). Во встречах против «Баия» (1:2) и «Сантоса» сегодняшние гости уступили, несмотря на забитые голы. В общем зачете бразильской лиги «Сеара» занимает промежуточное двенадцатое место.

«Атлетико» Минейро находится в группе лидеров – пятая строчка в турнирной таблице. По итогам пяти туров команда одержала три победы, обыграв «Спорт Ресифи» (1:0), «Сан-Паулу» (1:0) и «Интернасьональ» (1:0). В последней игре лиги сегодняшние гости разошлись миром с «Шапекоэнсе» (1:1), а единственное поражение команда потерпела в стартовом матче сезона против «Форталезы» (1:2).

Информация для ставок

  • В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Сеары» в чемпионате сыграла ставка ТБ(2,5)
  • В 4 прошлых встречах соперников на поле «Сеары» выиграл исход ТБ(2,5)
  • «Атлетико» Минейро побеждал в 3 последних гостевых играх чемпионата
  • «Атлетико» Минейро забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих встречах с «Сеарой»

Прогноз

Букмекеры ожидают от команд пассивной игры в атаке, но в очных противостояниях «Сеара» и «Атлетико» Минейро стабильно забивают друг другу. Учитывая, что хозяевам придется играть с акцентом на атаку, чтобы реабилитироваться за неудачный старт, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в матче «Мариехамн» — СИК.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.74 1.67 2.28
Лига Ставок 2.15 1.65 1.62 2.21
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 1.60 2.37
BetBoom 2.17 1.64 1.63 2.20 1.31 3.25
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shlomo
shlomo
вчера в 15:41
Гости не проиграют этот матч
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