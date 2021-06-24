«Сеара» — «Атлетико» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

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вчера, 15:36

В рамках шестого тура бразильской Серии A «Сеара» на домашней арене примет «Атлетико» Минейро. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 25 июня.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на этот матч: победа «Сеары» идет по коэффициенту 3.50, ничья – 3.32, а победу «Атлетико» Минейро можно сыграть по котировке 2.16. Как видим, гости считаются фаворитом в данном противостоянии.

Также букмекер склоняется к тому, что команды покажут низовой футбол. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

Сыграв пять матчей в чемпионате Бразилии, «Сеара» смогла пополнить свой актив на пять очков. Команде удалось победить «Гремио» (3:2), а также сыграть вничью с «Шапекоэнсе» (0:0) и «Интернасьоналем» (1:1). Во встречах против «Баия» (1:2) и «Сантоса» сегодняшние гости уступили, несмотря на забитые голы. В общем зачете бразильской лиги «Сеара» занимает промежуточное двенадцатое место.

«Атлетико» Минейро находится в группе лидеров – пятая строчка в турнирной таблице. По итогам пяти туров команда одержала три победы, обыграв «Спорт Ресифи» (1:0), «Сан-Паулу» (1:0) и «Интернасьональ» (1:0). В последней игре лиги сегодняшние гости разошлись миром с «Шапекоэнсе» (1:1), а единственное поражение команда потерпела в стартовом матче сезона против «Форталезы» (1:2).

Информация для ставок

В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Сеары» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 4 прошлых встречах соперников на поле «Сеары» выиграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Атлетико» Минейро побеждал в 3 последних гостевых играх чемпионата

«Атлетико» Минейро забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих встречах с «Сеарой»

Прогноз

Букмекеры ожидают от команд пассивной игры в атаке, но в очных противостояниях «Сеара» и «Атлетико» Минейро стабильно забивают друг другу. Учитывая, что хозяевам придется играть с акцентом на атаку, чтобы реабилитироваться за неудачный старт, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в матче «Мариехамн» — СИК.