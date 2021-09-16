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«Сельта» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (17.09.2021)

вчера, 22:17

«Сельта» сыграет против «Кадиса» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.047.01
Фонбет 1.53 4.10 6.50
Мелбет 1.58 4.28 6.55
1XBET 1.58 4.28 6.55
BetBoom 1.55 4.07 7.06

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сельта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.53. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.10 и на победу «Кадиса» за 6.50.

Форма команд

«Сельта» в нынешнем сезоне набрала один балл и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. «Кельты» провалили начало сезона, хотя в прошлом сезоне эта команда смотрелась очень даже неплохо. Клуб регулярно обыгрывал топовых соперников и добывал хороший результат в матчах против слабых коллективов.

«Кадис», как и соперник, неудачно стартовал в лиге. У клуба два балла и 16-я строчка в турнирной таблице. «Кадис» в прошлом сезоне был одним из открытий чемпионата, сейчас же клуб больше похож на свою бледную тень. «Кадис» абсолютно беспомощен в атаке, а про оборону и говорить не приходится, команда пропускает в каждой игре.

Информация для ставок

  • «Кадис» не побеждает четыре матча кряду
  • «Сельта» не может выиграть вот уже четыре поединка кряду
  • «Кадис» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба в плохой форме и не побеждают на протяжении четырех поединков кряду. Несмотря на плохую форму, все же стоит выделить «Кадис», который набрал на одно очко больше. Возможно, такое рвение к победам принесет клубу результат. Можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Кадис» не проиграет — коэффициент 5.30.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.53 1.80 2.11
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:33
В этом матче между командами Сельтой и Кадис возможно осторожная игра, которая будет обязывать команды набрать хотя-бы одно очко, поэтому поставим на тотал меньше 2,5. Удачи
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