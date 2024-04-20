«Сельта» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2024)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Лас-Пальмаса», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Сельта» борется за выживание и каждый следующий матч становится загадкой, ведь предугадать результат очень сложно. Команда занимает спасительное 17 место с 28 баллами и всего на три пункта опережает зону вылета. В домашней игре с решившим свои проблемы «Лас-Пальмасом» болельщики ждут от своей команды только важной победы. Два последних матча «Сельты» завершились выездным поражением от «Бетиса» (1:2) и ничьей с «Райо Вальекано» (0:0).

«Лас-Пальмас» после возвращения в Ла Лигу практически гарантировал себе место на следующий сезон и сейчас спокойно доигрывает чемпионат. В активе клуба 37 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника, а занимает он 12 место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» проиграл на своем поле «Севильей» (0:2), а ранее уступил на выезде «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Сельта» победила в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

«Лас-Пальмас» проиграл шесть встреч из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сельты»

11 последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева рассчитывают на этот матч, как на возможность набрать очки, поэтому их усердие наверняка завершится забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на победу «Сельты» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.