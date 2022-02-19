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«Сельта» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (21.02.2022)

вчера, 17:00

21 февраля 2022 года состоится поединок «Сельта — Леванте». Он пройдет в рамках очередного тура Примеры на стадионе «Балаидос» в Виго. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.265.59
Фонбет 1.60 4.15 5.40
Мелбет 1.67 4.24 5.55
1XBET 1.67 4.24 5.55
BetBoom 1.64 4.12 5.57

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Сельта» по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.40. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.77.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Сельты» десятая строчка в турнирной таблице и 31 балл в активе. Клуб выиграл восемь поединков, семь раз играл вничью и проиграл в девяти встречах. Коллектив забил 28 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Сельта» выглядит не лучшим образом, но все равно активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Кадисом» со счетом 0:0, а также с «Севильей» 2:2 и победа над «Райо Вальекано» 2:0.

«Леванте» в нынешнем сезоне идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой, у команды всего одна победа — над «Атлетико» из Мадрида со счетом 0:1. Также были поражения от «Бетиса» 2:4 и от «Хетафе» 3:0.

Информация для ставок

  • «Леванте» выиграл два матча из последних пяти
  • «Сельта» не проигрывает четыре поединка кряду
  • У «Леванте» три забитых мяча в трех последних матча

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба достаточно неплохо чувствуют себя в атаке и могут похвастаться хорошей реализацией, такая ставка смотрится органично в грядущем поединке и может сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.03 1.88 1.57 2.54
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:59
Победа команды хозяев и тотал больше в этом матче. Удачи
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:57
Мыши не проиграют
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