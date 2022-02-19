«Сельта» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (21.02.2022)

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вчера, 17:00

21 февраля 2022 года состоится поединок «Сельта — Леванте». Он пройдет в рамках очередного тура Примеры на стадионе «Балаидос» в Виго. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Сельта» по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.40. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.77.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Сельты» десятая строчка в турнирной таблице и 31 балл в активе. Клуб выиграл восемь поединков, семь раз играл вничью и проиграл в девяти встречах. Коллектив забил 28 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Сельта» выглядит не лучшим образом, но все равно активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Кадисом» со счетом 0:0, а также с «Севильей» 2:2 и победа над «Райо Вальекано» 2:0.

«Леванте» в нынешнем сезоне идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой, у команды всего одна победа — над «Атлетико» из Мадрида со счетом 0:1. Также были поражения от «Бетиса» 2:4 и от «Хетафе» 3:0.

Информация для ставок

«Леванте» выиграл два матча из последних пяти

«Сельта» не проигрывает четыре поединка кряду

У «Леванте» три забитых мяча в трех последних матча

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба достаточно неплохо чувствуют себя в атаке и могут похвастаться хорошей реализацией, такая ставка смотрится органично в грядущем поединке и может сыграть.