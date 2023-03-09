«Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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11 марта 2023, 20:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Сельта» проиграла лишь один матч в пяти последних турах Ла Лиги и уверенно держится в середине турнирной таблицы. В активе команды 28 набранных очков, но расстояние от зоны вылета составляет только три пункта. В прошлом туре чемпионата Испании «Сельта» сыграла в безголевую ничью с «Осасуной» (0:0), а ранее крупно обыграла на своем поле «Вальядолид» (3:0).
«Райо Вальекано» играет в закрытый футбол и старается не изменять себе вне зависимости от статуса соперника. Перед стартом очередного тура Ла Лиги коллектив занимает седьмое место с 35 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча «Райо Вальекано» в чемпионате Испании завершились ничьей с «Атлетик» Бильбао (0:0) на своем поле и выездным поражением от «Кадиса» (0:1).
Информация для ставок
- «Сельта» проиграла лишь два поединка из десяти последних в основное время
- Девять из десяти последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Пять из семи встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Сельта выглядит стабильнее на данный момент, чем „Райо Вальекано“ и играет на своем стадионе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.