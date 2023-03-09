«Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2023)

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сегодня, 18:50

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Сельта» проиграла лишь один матч в пяти последних турах Ла Лиги и уверенно держится в середине турнирной таблицы. В активе команды 28 набранных очков, но расстояние от зоны вылета составляет только три пункта. В прошлом туре чемпионата Испании «Сельта» сыграла в безголевую ничью с «Осасуной» (0:0), а ранее крупно обыграла на своем поле «Вальядолид» (3:0).

«Райо Вальекано» играет в закрытый футбол и старается не изменять себе вне зависимости от статуса соперника. Перед стартом очередного тура Ла Лиги коллектив занимает седьмое место с 35 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча «Райо Вальекано» в чемпионате Испании завершились ничьей с «Атлетик» Бильбао (0:0) на своем поле и выездным поражением от «Кадиса» (0:1).

Информация для ставок

«Сельта» проиграла лишь два поединка из десяти последних в основное время

Девять из десяти последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять из семи встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Сельта выглядит стабильнее на данный момент, чем „Райо Вальекано“ и играет на своем стадионе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.