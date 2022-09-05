«Селтик» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 09:43

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.58. В то время на победу «Селтика» коэффициент составляет 5.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.4

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Селтик» не всегда попадает в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому каждый такой год болельщики ждут с особым воодушевлением. Приезд чемпиона Европы в Шотландию уже само по себе становится большим событием, поэтому матч будет интересным. В чемпионате страны «Селтик» показывает максимальный результат с 18 очками за шесть поединков. В прошлой игре коллектив разгромил «Рейнджерс» (4:0), а ранее обыграл «Росс Каунти» в кубке Лиги (4:1).

«Реал» провел феерический прошлый сезон и по его итогам выиграл Лигу Чемпионов. Теперь команда будет защищать свой титул, а в этом деле у нее есть колоссальный опыт. В чемпионате Испании «сливочные» выиграли все матчи и единолично лидируют в турнирной таблице. В матче с «Селтиком» коллектив постарается стартовать с победы и порадовать своих поклонников. Две последние игры «королевского клуба» завершились победами над «Бетисом» (2:1) и «Эспаньолом» (3:1).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид уступил в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реал» Мадрид является большим фаворитом в этой встрече и тяжело представить, что «Селтик» сможет забрать очки. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.