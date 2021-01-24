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«Сент-Этьен» — «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 (24.01.2021)

24 января 2021, 10:36

В 21-м туре чемпионата Франции нас ждет довольно интересная вывеска. «Лион» приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Сент-Этьену».

Франция. Лига 1 2020/2021
Сент-Этьен
Лион
0 : 5
завершен
24 января 2021, 23:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.974.261.61
Fonbet Live! 89.00 25.00 1.02
Мелбет 8.71 4.30 1.46

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.45, в то время как победа «Сент-Этьена» будет стоить 7.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 2.14 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.75).

Форма команд

«Лион» считается одним из лидеров Лиги 1 и занимает третью строчку в таблице, при этом набрав 40 очков. Команда за 17 матчей проиграла лишь однажды, а случилось это в прошлом туре в игре против «Метца» (0:1). Ранее были уверенные победы над «Лансом» (3:2), «Нантом» (3:0), а также ничья с «Реймсом» (2:2).

«Сент-Этьен» не может похвастаться удачными выступлениями, а последние две игры и вовсе проиграли, уступив «Страсбуру» (0:1) и «Реймсу» (1:3). Команда ищет свою игру и надеется прервать затянувшуюся серию без побед.

Информация для ставок

• «Сент-Этьен» не может победить уже 5 матчей подряд
• Хозяева последние 3 игры не могут забить более 1 мяча за игру
• За последние 5 матчей «Лион» забил 12 голов в ворота соперников
• «Лион» не проигрывает уже 8 матчей на выезде

Прогноз

Учитывая забивную статистику «Лиона» и не самую уверенную игру в обороне хозяев, мы предлагаем поставить в букмекерской конторе Мелбет на индивидуальный тотал гостей больше 2 мячей за 1.95. «Лион» находится в отличной форме, ему по силам несколько раз огорчить голкипера «Сент-Этьена».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.974.261.61
Fonbet Live! 89.00 25.00 1.02
Мелбет 8.71 4.30 1.46
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STVA 1
STVA 1
24 января в 10:42
Гости не проиграют
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