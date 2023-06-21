«Сент-Луис Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 13:10

Ставки букмекеров

«Сент Луис-Сити» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.87. На успех «Реал Солт-Лейк» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.85, в то время как ничья стоит 4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.6. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.35.

Форма команд

«Сент-Луис Сити» остается лидером западной конференции МЛС и имеет в активе 29 набранных баллов, опережая конкурента лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, коллектив сыграл на одну игру больше и может потерять лидерство в случае победы «Лос-Анджелес ФК ». Таким образом хозяевам очень нужна победа на своем стадионе, чтобы продолжать оставаться в группе лидеров. Два последних матча «Сент-Луис Сити» завершились поражением от «Нэшвилла» (1:3) и ничьей с «Лос-Анджелес Галакси» (1:1).

«Реал Солт-Лейк» также не пасет задних в турнирной таблице и располагается на седьмом месте с 23 очками. Тем не менее, коллектив еще не гарантировал себе место в плей-офф, поэтому необходимо продолжать бороться в каждом матче за драгоценные балы. В предстоящей встрече и ничья стала бы неплохим достижением для гостей. В прошлой игре «Реал Солт-Лейк» обыграл на выезде «ДС Юнайтед» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (0:0).

Информация для ставок

«Сент-Луис Сити» выиграл лишь четыре матча из десяти последних матчей

«Реал Солт-Лейк» не проигрывает уже восемь матчей подряд на выезде

В прошлой встрече между клубами оказался сильнее «Сент-Луис Сити» (4:0)

Прогноз

Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.