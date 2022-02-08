«Сентрал Кост Маринерс» — «Макартур». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (10.02.2022).

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вчера, 16:52

10 февраля 2022 года состоится поединок «Сентрал Кост Маринерс — Макартур». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Австралии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Сентрал Кост Маринерс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Макартура» в 3.05. Дополнительная ставка на этот матч — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Сентрал Кост Маринерс» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять баллов. У команды три победы, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Коллектив забил десять голов и пропустил десять мячей. В последних встречах «Маринерс» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — поражение от «Сиднея» со счетом 3:2, а также от «Мельбурн Сити» 1:3 и победа над «ВС Уондерерс» 2:0.

«Макартур» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 пунктов. У коллектива четыре победы, две ничьих и два поражения. Клуб забил десять мячей и пропустил десять голов. В последних встречах «Макартур» выглядит еще хуже, чем оппонент в предстоящем поединке — поражения от «Веллингтон Феникс» со счетом 3:1 и от «Сиднея» 0:3, а также ничья с «Вестерн Юнайтед» 2:2.

Информация для ставок

«Макартур» не побеждает три поединка кряду

«Сентрал Кост Маринерс» проиграл три матча кряду

У «Макартура» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Макартура» по коэффициенту 1.65. В последних поединках дела плохи у обеих команд, но в этом матче верится в то, что очки заработает «Макартур».