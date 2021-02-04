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«Сепси» — «Политехника Яссы». Прогноз на матч чемпионата Румынии (05.02.2021)

сегодня, 05:36

В 22-м туре высшей лиги Румынии «Сепси» примет на своем поле аутсайдера турнира «Политехнику Яссы». Представляем прогноз и обзор ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
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Ставки букмекеров

«Сепси» считается фаворитом данного матча. В БК Мелбет поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.64. В то же время коэффициент на победу гостей составляет 5.5. Поставить на ничейный результат предлагается за 3.85.

Букмекеры немного больше верят в то, что в матче не будет забито много мячей, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.18. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.68.

Форма команд

«Сепси» занимает четвертое место в турнирной таблице, однако результаты могли быть и лучше, ведь из последних пяти матчей команда смогла выиграть всего один. Отставание от лидера чемпионата Румынии ФКСБ составляет 12 очков. В последних двух матчах «Сепси» сыграл вничью с «Волунтари» (2:2) и «Вииторулом» (3:3).

«Политехника Яссы» — главный аутсайдер чемпионата. Команда не может набрать очки несколько встреч подряд и находится на последнем месте в таблице. Не видно, за счет чего клуб может в скором времени выйти из кризиса. В последних двух турах «Политехника Яссы» проиграла «Университате» (3:0) и ФКСБ (1:3).

Информация для ставок

  • «Политехника Яссы» потерпела поражение в пяти матчах подряд
  • «Сепси» одержал победу только в одном из шести последних матчей
  • «Сепси» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Политехникой»
  • Четыре последних очных встречи команд заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сепси» крайне редко побеждает в последнее время и должен быть серьёзно настроен добиться максимального результата в предстоящей игре. «Политехника Яссы» находится в очень трудном положении, и зацепиться за очки в этом матче им будет крайне проблематично. Сделать ставку на победу «Сепси» с коэффициентом 1.64 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
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