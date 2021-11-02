ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Севилья» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 11:25

«Севилья» сыграет против «Лилля» в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. Поединок запланирован на 2 ноября 2021 года, он состоится на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Севилья
Лилль
1 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Лилля» в 5.60.

Форма команд

«Севилья» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы G. У команды в активе три балла. Клуб из Севильи еще ни разу не побеждал в ЛЧ, у команды ни одного поражения и три ничьих. «Севилья» забила два мяча и столько же раз пропускала в свои ворота.

Действующий чемпион Франции расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «догов» — два балла. Команда дважды сыграла вничью и проиграла один матч, у нее нет ни одной победы. «Лилль» забил один гол и пропустил два мяча.

Информация для ставок

● «Севилья» не проигрывает пять игр кряду
● «Лилль» не проигрывает четыре поединка кряду
● «Севилья» забила восемь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15. «Севилья» в последнее время много забивает, а французский «Лилль» много пропускает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.76 2.24
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
a6a77g4ws2ru
a6a77g4ws2ru
02 ноября в 17:54
Футбольный клуб Севилья выиграет матч.
7ty72ztp5mu5
7ty72ztp5mu5
02 ноября в 17:54
Футбольный клуб Севилья одержит победу.
shlomo
shlomo
02 ноября в 13:55
Севилья выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100