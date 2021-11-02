«Севилья» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 11:25

«Севилья» сыграет против «Лилля» в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ . Поединок запланирован на 2 ноября 2021 года, он состоится на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Лилля» в 5.60.

Форма команд

«Севилья» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы G. У команды в активе три балла. Клуб из Севильи еще ни разу не побеждал в ЛЧ , у команды ни одного поражения и три ничьих. «Севилья» забила два мяча и столько же раз пропускала в свои ворота.

Действующий чемпион Франции расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «догов» — два балла. Команда дважды сыграла вничью и проиграла один матч, у нее нет ни одной победы. «Лилль» забил один гол и пропустил два мяча.

Информация для ставок

● «Севилья» не проигрывает пять игр кряду

● «Лилль» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Севилья» забила восемь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15. «Севилья» в последнее время много забивает, а французский «Лилль» много пропускает.