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«Севилья» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (11.02.2023)

сегодня, 11:08
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поставить на «Мальорку» можно по 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.913.265.19
1XBET 1.96 3.34 4.86

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.52.

Форма команд

«Севилья» смогла набрать девять очков пяти последних турах чемпионата и находится вне зоны вылета, а именно на 16 месте. В активе команды 21 балл, однако расслабляться ей еще очень рано, ведь отрыв от «красной зоны» составляет всего три пункта. В предстоящей встрече хозяевам необходимо исключить недооценку соперника, учитывая его последние результаты. В прошлом туре «Севилья» крупно уступила «Барселоне» (0:3), а ранее с тем же счетом переиграла «Эльче».

«Мальорка» стала главной новостью прошлого тура, ведь смогла переиграть на своем поле мадридский «Реал» (1:0). Коллектив уверенно держится в середине таблицы, на 10 месте и смог набрать 28 пунктов. В предстоящей встрече у футболистов будут шансы побороться за очки с не до конца еще окрепшим соперником. До победы над чемпионом Испании, «Мальорка» уступила «Кадису» на выезде (0:2).

Информация для ставок

  • «Мальорка» проиграла четыре из пяти последних выездных матчей
  • «Севилья» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Севилья» выиграла три из пяти последних встреч с «Мальоркой» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.08 1.49 2.81 1.21 4.88
1XBET 1.48 2.77
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