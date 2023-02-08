«Севилья» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (11.02.2023)

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сегодня, 11:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поставить на «Мальорку» можно по 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.52.

Форма команд

«Севилья» смогла набрать девять очков пяти последних турах чемпионата и находится вне зоны вылета, а именно на 16 месте. В активе команды 21 балл, однако расслабляться ей еще очень рано, ведь отрыв от «красной зоны» составляет всего три пункта. В предстоящей встрече хозяевам необходимо исключить недооценку соперника, учитывая его последние результаты. В прошлом туре «Севилья» крупно уступила «Барселоне» (0:3), а ранее с тем же счетом переиграла «Эльче».

«Мальорка» стала главной новостью прошлого тура, ведь смогла переиграть на своем поле мадридский «Реал» (1:0). Коллектив уверенно держится в середине таблицы, на 10 месте и смог набрать 28 пунктов. В предстоящей встрече у футболистов будут шансы побороться за очки с не до конца еще окрепшим соперником. До победы над чемпионом Испании, «Мальорка» уступила «Кадису» на выезде (0:2).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла четыре из пяти последних выездных матчей

«Севилья» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» выиграла три из пяти последних встреч с «Мальоркой» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.