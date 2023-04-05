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«Севилья» — «Сельта». Прогноз на матч Ла Лиги (07.04.2023)

вчера, 15:46
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Поставить на «Сельту» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.453.58
Pari 2.13 3.35 3.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Севилья» набрала лишь шесть очков в последних пяти турах Ла Лиги, однако смогла немного оторваться от зоны вылета. Коллектив перед стартом очередного тура занимает 13 место с 31 баллом и опережает ближайшего соперника лишь на один балл. В прошлом туре чемпионата Испании «Севилья» обыграла на выезде «Кадис» (2:0), а ранее с тем же счетом проиграла на выезде «Хетафе» (0:2).

«Сельта» проводит хороший отрезок сезона и давно не проигрывает. Благодаря таким результатам коллектив смог подняться на 10 место с 35 баллами. Команде наверняка не удастся попасть в зону еврокубков, но и понижение в классе ей не грозит. Учитывая положение «Севильи» и последние их результаты, у гостей определенно будут шансы набрать здесь очки. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Альмерией» (2:2) и победой над «Эспаньолом» (3:1).

Информация для ставок

  • «Сельта» не проигрывает уже шесть матчей подряд
  • «Севилья» выиграла восемь из десяти последних матчей на своем поле
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Севилья» выиграла у «Сельты» три из пяти последних поединков

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.74 2.19 1.36 3.27
Pari 1.70 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:59
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:53
У меня практически не возникает никаких сомнений в хотя бы возвратной участи моего прогноза на предстоящую сшибку Севильи и Сельты в виде ИТБ 1 (1) за неплохой коэффициент. Ведь "рохи-бланкос" еще не обеспечили себе место в высшем эшелоне на будущий сезон. А значит Сева и тут по максимуму должна использовать собственные наступательные козыри. Тем более севильцы обижают кипера "кельтов" уже на протяжении аж 7-ми личных свиданий кряду. В 3-х дуэлях из данного числа сумев оформить результативные дубли
Гость
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