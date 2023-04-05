«Севилья» — «Сельта». Прогноз на матч Ла Лиги (07.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Поставить на «Сельту» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
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завтра, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.
Форма команд
«Севилья» набрала лишь шесть очков в последних пяти турах Ла Лиги, однако смогла немного оторваться от зоны вылета. Коллектив перед стартом очередного тура занимает 13 место с 31 баллом и опережает ближайшего соперника лишь на один балл. В прошлом туре чемпионата Испании «Севилья» обыграла на выезде «Кадис» (2:0), а ранее с тем же счетом проиграла на выезде «Хетафе» (0:2).
«Сельта» проводит хороший отрезок сезона и давно не проигрывает. Благодаря таким результатам коллектив смог подняться на 10 место с 35 баллами. Команде наверняка не удастся попасть в зону еврокубков, но и понижение в классе ей не грозит. Учитывая положение «Севильи» и последние их результаты, у гостей определенно будут шансы набрать здесь очки. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Альмерией» (2:2) и победой над «Эспаньолом» (3:1).
Информация для ставок
- «Сельта» не проигрывает уже шесть матчей подряд
- «Севилья» выиграла восемь из десяти последних матчей на своем поле
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла у «Сельты» три из пяти последних поединков
Прогноз
«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.