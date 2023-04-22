«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.04.2023)

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сегодня, 12:57

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поставить на «Севилью» можно за 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.82.

Форма команд

«Севилья» проиграла лишь один матч из пяти последних в чемпионате Испании и поднимается все выше по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 13 месте с 35 баллами и опережает зону вылета на семь пунктов, но расслабляться еще очень рано. В матче с «Вильярреалом» хозяевам будет очень непросто, но шансы на победу очень хорошие. В прошлом матче Лиги Европы «Севилья» крупно обыграла «Манчестер Юнайед» (3:0), а в чемпионате одолела на выезде «Валенсию» (2:0).

«Вильярреал» вылетел из Лиги Конференций, но это пошло на пользу играм в чемпионате Испании. Сейчас «желтая субмарина» занимает шестое место с 47 баллами и от зоны Лиги чемпионов их отделяет всего четыре пункта. Чтобы продолжить борьбу за топ-4 гостям очень нужна победа в этой встрече. Два последних поединка «Вильярреала» завершились минимальным поражением от «Вальядолида» (1:2) и успехом с мадридским «Реалом» на выезде (3:2).

Информация для ставок

«Севилья» не знает поражений уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» выиграла семь из десяти последних домашних матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» набрала ход и играет на своем поле, поэтому должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.