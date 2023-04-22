«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.04.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поставить на «Севилью» можно за 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.
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завтра, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.82.
Форма команд
«Севилья» проиграла лишь один матч из пяти последних в чемпионате Испании и поднимается все выше по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 13 месте с 35 баллами и опережает зону вылета на семь пунктов, но расслабляться еще очень рано. В матче с «Вильярреалом» хозяевам будет очень непросто, но шансы на победу очень хорошие. В прошлом матче Лиги Европы «Севилья» крупно обыграла «Манчестер Юнайед» (3:0), а в чемпионате одолела на выезде «Валенсию» (2:0).
«Вильярреал» вылетел из Лиги Конференций, но это пошло на пользу играм в чемпионате Испании. Сейчас «желтая субмарина» занимает шестое место с 47 баллами и от зоны Лиги чемпионов их отделяет всего четыре пункта. Чтобы продолжить борьбу за топ-4 гостям очень нужна победа в этой встрече. Два последних поединка «Вильярреала» завершились минимальным поражением от «Вальядолида» (1:2) и успехом с мадридским «Реалом» на выезде (3:2).
Информация для ставок
- «Севилья» не знает поражений уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Вильярреал» проиграл два выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- «Севилья» выиграла семь из десяти последних домашних матчей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Севилья» набрала ход и играет на своем поле, поэтому должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.