«Шахтер» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

Ставки букмекеров
«Фейеноорд» является фаворитом в данной встрече, а поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.
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09 марта 2023, 23:00
четверг
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Шахтер» Донецк с большим трудом и большой долей удачи прошел в следующий раунд и теперь будет противостоять лидеру чемпионата Нидерландов. Украинский клуб стартовал в чемпионате Украины после зимнего перерыва с двух крупных побед над «Минаем» (4:1) и «Металлистом 1925» (7:1). В игре на нейтральном стадионе в Польше «Шахтер» постарается добиться позитивного результата, чтобы увереннее чувствовать себя в ответной встрече.
«Фейеноорд» проводит сильный сезон и лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая на три балла «Аякс». Команда играла в прошлом сезоне в финале Лиги Конференций и теперь постарается достигнуть подобного результата в турнире рангом выше. В последнем матче чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» минимально обыграл «Гронинген» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Херенвен» (1:0).
Информация для ставок
- 12 последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фейеноорд» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Шахтер» выиграл обе игры против «Фейеноорда» в двух последних встречах
Прогноз
«Фейеноорд» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что команда сможет добиться минимальной победы на стадионе в Польше. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.