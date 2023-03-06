«Шахтер» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

1678092598

сегодня, 11:49

Ставки букмекеров

«Фейеноорд» является фаворитом в данной встрече, а поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Шахтер» Донецк с большим трудом и большой долей удачи прошел в следующий раунд и теперь будет противостоять лидеру чемпионата Нидерландов. Украинский клуб стартовал в чемпионате Украины после зимнего перерыва с двух крупных побед над «Минаем» (4:1) и «Металлистом 1925» (7:1). В игре на нейтральном стадионе в Польше «Шахтер» постарается добиться позитивного результата, чтобы увереннее чувствовать себя в ответной встрече.

«Фейеноорд» проводит сильный сезон и лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая на три балла «Аякс». Команда играла в прошлом сезоне в финале Лиги Конференций и теперь постарается достигнуть подобного результата в турнире рангом выше. В последнем матче чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» минимально обыграл «Гронинген» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Херенвен» (1:0).

Информация для ставок

12 последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фейеноорд» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Шахтер» выиграл обе игры против «Фейеноорда» в двух последних встречах

Прогноз

«Фейеноорд» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что команда сможет добиться минимальной победы на стадионе в Польше. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.