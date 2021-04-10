«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.04.2021)

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вчера, 11:37

В 28-м туре чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Аугсбург». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям сегодняшнего поединка. На победу «Аугсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.26. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

Можно взять ТБ 2.5 по 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Ставка на «обе забьют» составляет 1.97.

Форма команд

«Аугсбург» идет на 12 месте в чемпионате и считается домашней командой. Коллектив гораздо слаженнее играет на своем стадионе, а на выездах испытывает сложности. В матче против абсолютного аутсайдера у клуба есть шанс изменить эту статистику. В последнем туре «Аугсбург» выиграл у «Хоффенхайма» (2:1), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (0:2).

«Шальке» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы. Команда не может победить уже несколько матчей. Коллектив уже смирился с понижением в классе и просто доигрывает сезон. В прошлом матче «Шальке» проиграл «Байеру» (1:2), а ранее уступил «Боруссии» (0:3).

Информация для ставок

• Четыре из пяти матчей «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют»

• «Шальке» проиграл семь матчей из последних десяти

• «Шальке» не забил ни одного мяча в пяти последних домашних матчах

Прогноз

«Шальке» безнадежно играет свои матчи, поверить в победу команды из Гельзенкирхена очень тяжело. Предположим, что «Аугсбург» окажется сильнее в этом матче. Сделать ставку на гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26.

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