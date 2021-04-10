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«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.04.2021)

вчера, 11:37

В 28-м туре чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Аугсбург». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.203.422.40
Лига Ставок 3.15 3.30 2.38
Фонбет 3.20 3.40 2.30
Мелбет 3.13 3.50 2.43
BetBoom 3.16 3.38 2.38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям сегодняшнего поединка. На победу «Аугсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.26. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

Можно взять ТБ 2.5 по 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Ставка на «обе забьют» составляет 1.97.

Форма команд

«Аугсбург» идет на 12 месте в чемпионате и считается домашней командой. Коллектив гораздо слаженнее играет на своем стадионе, а на выездах испытывает сложности. В матче против абсолютного аутсайдера у клуба есть шанс изменить эту статистику. В последнем туре «Аугсбург» выиграл у «Хоффенхайма» (2:1), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (0:2).

«Шальке» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы. Команда не может победить уже несколько матчей. Коллектив уже смирился с понижением в классе и просто доигрывает сезон. В прошлом матче «Шальке» проиграл «Байеру» (1:2), а ранее уступил «Боруссии» (0:3).

Информация для ставок

• Четыре из пяти матчей «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют»
• «Шальке» проиграл семь матчей из последних десяти
• «Шальке» не забил ни одного мяча в пяти последних домашних матчах

Прогноз

«Шальке» безнадежно играет свои матчи, поверить в победу команды из Гельзенкирхена очень тяжело. Предположим, что «Аугсбург» окажется сильнее в этом матче. Сделать ставку на гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.26.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Болонья».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.57 1.77 2.16
Лига Ставок 2.39 1.58 1.73 2.12
Мелбет 1.83 2.13
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.13 1.41 3.01
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:40
У гостей шансов на успех больше
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шальке»
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