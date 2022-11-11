«Шальке-04» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Шальке-04» выиграл прошлый тур у «Майнца» (1:0), тем самым пытаясь показать, что команда еще «жива» и будет бороться за сохранение места в Бундеслиге. Тем не менее, клуб из Гельзенкирхена занимает последнее место с девятью баллами и шансов в матче с «Баварией» у него практически нет. В позапрошлом туре чемпионата Германии «Шальке-04» минимально уступил «Вердеру» на выезде (1:2).

«Бавария» проходит по чемпионату Германии настоящим «катком» и за несколько туров сумела вернуть себе лидерство и оторваться от второго места уже на четыре пункта. Вряд ли и в этом году у команды появится достойный конкурент, тем не менее играть еще больше половины сезона и все может случится. Два последних матча «Баварии» завершились разгромом «Вердера» (6:1) и сложной победой над «Гертой» (3:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Шальке-04» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла десять последних поединков против «Шальке-04» с общим счетом (34:2)

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом поединка, а поэтому мы предполагаем, что у аутсайдера не будет возможности составить конкуренцию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.