«Шальке-04» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

1667975081

вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Шальке-04» на данный момент является худшей командой Бундеслиги и заслуженно занимает последнее место с шестью набранными баллами. Команде тяжело вновь адаптироваться в высшем дивизионе, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо проверить работу над ошибками и внести изменения в игровой процесс. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражениями от «Вердера» (1:2) и «Фрайбурга» (0:2).

Последние неудовлетворительные результаты «Майнца» вынудили команду опуститься на 11 место в турнирной таблице с 18 очками в активе. Коллективу сложно будет навязать борьбу за еврокубки, но и в зоне вылета он вряд ли окажется. В прошлом туре чемпионата Германии «Майнц» проиграл на своем поле «Вольфсбургу» (0:3), а ранее попал под разгром от «Баварии» (2:6).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют -нет»

«Шальке-04» проиграл семь последних матчей в чемпионате Германии

Три последние встречи команд завершились ничейными результатами

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь повторят самый популярный исход между ними за последнее время, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.