«Шапекоэнсе» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

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вчера, 03:30

В 6-м туре бразильской Серии A «Шапекоэнсе» на домашней арене сыграет против «Интернасьонала». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Интернасьонал» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. В случае победы «Шапекоэнсе» зайдет коэффициент 4.2. Ничейный исход котируется в 3.38.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.4. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.6.

Форма команд

«Шапекоэнсе» набрал 3 очка по итогам 5 проведенных туров в чемпионате Бразилии. Команда плохо начала сезон, потерпев на старте два поражения – от «Брагантино» (0:3) и «Палмейраса» (1:3). Три последних игры в Серии A «Шапекоэнсе» свел к ничейным результатам. Команда поочередно разделила очки с «Сеарой» (0:0), «Сан-Паулу» (1:1) и «Атлетико» Минейро» (1:1). В турнирной таблице чемпионата клуб балансирует возле зоны вылета, занимая 17-е место.

«Интернасьонал» тоже неубедительно начал этот сезон в Серии A. Проведя пять поединков, команда смогла одержать только одну победу, которая была оформлена в игре с «Баия» (1:0). Также «Интернасьонал» набрал 2 очка по итогам ничейных встреч со «Спорт Ресифи» (2:2) и Сеарой» (1:1), а в играх с «Атлетико» Минейро (0:1) и «Форталезой» (1:5) были зафиксированы поражения. В турнирной таблице первенства гости грядущей встречи идут на 13-й позиции.

Информация для ставок

В 23 из 29 прошлых матчей «Шапекоэнсе» в чемпионате сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Интернасьонал» проиграл 5 последних гостевых матчей во всех турнирах

«Шапекоэнсе» не забивал голы в 5 из 7 предыдущих домашних поединков

Прогноз

У «Интернасьонала» есть неплохая возможность прервать череду неудачных матчей на выезде. «Шапекоэнсе» очень плохо начал чемпионат и пока ни разу не победил. Учитывая актуальную форму хозяев, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Интернасьонала» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.81 на тотал меньше 2.5 мячей в матче «Хонка» — «Хака».