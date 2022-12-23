«Шарлеруа» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

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вчера, 09:40

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают «Андерлехту». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Шарлеруа» показывает нестабильные результаты и старается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Тем не менее, чтобы не опуститься в зону вылета, тренерскому штабу необходимо поработать над обороной, что позволит повысить результаты. Два последних матча «Шарлеруа» завершились поражениями в товарищеском матче от «Бешикташа» (1:2) и кубке Бельгии от «Серен Юнайтед» (1:4 в дополнительное время).

«Андерлехт» не смог и в этом сезоне навязать борьбу за титул чемпиона Бельгии и на данный момент больше думает, как не очутиться еще ниже, чем текущее 12 место. В активе клуба 19 очков, и чтобы подняться повыше, футболистам необходимо поверить с свои силы и добиться побед в ближайших встречах. В матче кубка Бельгии «Андерлехт» уступил только в дополнительное время «Генку» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Ракувом» (1:1) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

«Шарлеруа» уступил в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»

«Андерлехт» выиграл три из пяти матчей за последнее время у «Шарлеруа» при двух поражениях

Прогноз

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, поэтому матч будет очень сложным и принципиальным. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.