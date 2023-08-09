«Шериф» — БАТЭ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (10.08.2022)

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сегодня, 18:54

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом противостоянии букмекеры называют клуб из Молдовы. На победу «Шерифа» коэффициенту в букмекерской конторе Лига Ставок составляет 1.55. Поверить в победу БАТЭ можно за 6.4, а ничейный исход котируется по коэффициенту 4.05

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагается за 2.05.

Форма команд

«Шериф» боролся до последнего в квалификации Лиги Чемпионов, но был вынужден уступить и теперь попробует свои силы в Лиге Европы. В соперниках белорусский БАТЭ , но уже совсем не тот, как несколько лет назад, что подтверждают котировки букмекеров на предстоящую встречу. В прошлом туре чемпионата Молдовы «Шериф» обыграл на выезде «Петрокуб» (1:0), а второго числа уступил в Лиге Чемпионов «Маккаби» Хайфа (1:4, в дополнительное время).

БАТЭ также покинул квалификацию Лигу Чемпионов, успев пропустить 11 мячей за два матча от новичка турнира. Теперь коллективу пророчат неудачу в соревнованиях рангом ниже, однако списывать его раньше времени нельзя ни в коем случае. Матч с «Шерифом» будет принципиальным и гости постараются доказать, что достойны играть в Лиге Европы. Два последних матча БАТЭ завершились двумя поражениями от «Ариса» (2:6, 3:5).

Информация для ставок

«Шериф» не проигрывает уже 11 матчей подряд на своем стадионе

БАТЭ выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах В двух последних матчах между собой команды обменялись победами с одинаковым счетом (1:0)

Прогноз

«Шериф» на своем поле выглядит предпочтительнее и наверняка сможет добыть победу в первой встрече. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.