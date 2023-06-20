Шотландия – Грузия. Прогноз на матч Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 19:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Грузии оценивается по 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Шотландия очень хорошо начала эту квалификацию и после трех стартовых туров возглавляет свою группу с максимальными девятью баллами. В предстоящей встрече у хозяев будет хорошая возможность отцепить одного из конкурентов за путевку в случае победы. Два последних матча Шотландии завершились выездной победой над Норвегией (2:1) и домашним успехом с самой сборной Испанией (2:0).

Грузия поставила перед собой цель пробиться на крупный турнир и прикладывает к этому максимум усилий. Тем не менее, коллектив на данный момент занимает второе место с 4 баллами и отстает на пять пунктов от Шотландии, поэтому проигрывать ей никак нельзя. В двух стартовых матчах отбора сборная Грузии обыграла на выезде Кипр (2:1) и разошлась миром с Норвегией (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют»

Шотландия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборные обменялись двумя победами в четырех последних поединках

Три последних матча между Грузией и Шотландией завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Шотландия находится в отличной форме и на своем поле обязана уверенно побеждать дерзкую, но неопытную сборную Грузии. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.