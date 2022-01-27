«Росс Каунти» — «Рейнджерс». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (29.01.2022)

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вчера, 22:49

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без колебаний отдали абсолютное предпочтение клубу из Глазго. Поставить на победу «Рейнджерса» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6, в то время как загрузить на успех хозяев предлагают по коэффициенту 8 в БК Фонбет. Ничейный результат порадует выигрышем по коэффициенту 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.6. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Росс Каунти» не порадовал своих болельщиков в двух последних матчах, проиграв сначала «Ливингстону» в рамках кубка Шотландии (0:1), а затем в чемпионате уступил «Данди Юнайтед» (1:2). После 22 туров коллектив находится на 10 строчке в таблице, имея в активе лишь 21 балл.

«Рейнджерс» опережает ближайшего преследователя «Селтик» на четыре пункта, в копилке клуба 55 очков. В минувшем туре удалось минимально переиграть на своем поле «Ливингстон» (1:0), а в 1/16 финала национального кубка разгромить «Стерлинг» со счетом (4:0).

Информация для ставок

«Росс Каунти» проиграл три из четырех последних поединков

У «Рейнджерса» три ничьи в последних шести выездных играх

«Рейнджерс» выиграл 11 минувших очных встреч

«Росс Каунти» пропускает минимум один гол в восьми матчах кряду

Прогноз

«Рейнджерс» на правах фаворита и более квалифицированной команды возьмет игру под свой контроль и доведет ее до очередного успеха в очной встрече. Предлагаем поверить в гостей и поставить на уверенную победу «Рейнджерса» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.