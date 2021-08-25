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«Штурм» — «Мура». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

сегодня, 13:50

В ответном матче квалификации Лиги Европы «Штурм» принимает на своем поле «Муру» из Словении.

Лига Европы 2021/2022
Штурм
Мура
- : -
завтра, 22:00
3 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.226.2912.12
Фонбет 1.25 6.10 12.00
Мелбет 1.23 6.35 12.00
1XBET 1.23 6.35 12.00

Ставки букмекеров

Огромное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.25. В случае победы «Муры» зайдет коэффициент 13.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.69 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Словенская «Мура» проиграла первый матч с разницей в два мяча, поэтому шансы клуба на проход в группу Лиги Европы очень призрачные. Игроки не смогли наладить игру в центре поля, что привело к качественным атакам австрийского клуба, которые закончились голами.

«Штурм», за который недавно играл действующий нападающий «Нижнего Новгорода», идет на втором месте в чемпионате, клуб выиграл первый матч квалификации Лиги Европы, поэтому можно сделать вывод, что у команды все идет по плану. Коллектив давно не проигрывает, достаточно много забивает. Матч против «Муры», по мнению экспертов, хозяева должны закрывать уже в первом тайме и выходить в следующий этап.

Информация для ставок

• «Мура» уже семь матчей подряд не может забить более одного мяча за игру
• Семь последних матчей «Штурма» завершились исходом «обе забьют»
• «Штурм» выиграл только четыре домашних матча из десяти последних (включая товарищеские игры)

Прогноз

Австрийский клуб достигнет уверенной победы с форой (-2). На данный исход можно поставить по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.69 1.67 2.19
Мелбет 2.23 1.71
1XBET 2.23 1.71
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:02
Победа хозяев
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